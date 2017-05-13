Italico continua col suo messaggio di fratellanza e Unione
Lo chef Antonio Battaglia di Villa Chiringuito propone Italico Matt, un primo gourmet che celebra unione e collaborazione tra professionisti
13 Maggio 2017 - 09:30 | di Vincenzo Comi
La febbre Italico® contagia anche gli chef e nasce Italico Matt.
Con una preparazione gourmet all’altezza della sua fama, Antonio Battaglia executive chef di Villa Chiringuito propone Matt Italico.
Il golosissimo primo piatto i cui ingredienti sono Spaghettoni matt, fichi dottati di Villapiana, ricotta di pecora di Monteporo, nocciole Piemonte, passito dello stretto, finocchietto selvatico e peperoncino calabrese, trasformati dalle sapienti mani dello chef, vuole ribadire e diffondere il concetto di unione e collaborazione fratellanza tra professionisti.
Uniti si vince sempre e con gusto.
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