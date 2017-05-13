Italico continua col suo messaggio di fratellanza e Unione

La febbre Italico® contagia anche gli chef e nasce Italico Matt.

Con una preparazione gourmet all’altezza della sua fama, Antonio Battaglia executive chef di Villa Chiringuito propone Matt Italico.

Il golosissimo primo piatto i cui ingredienti sono Spaghettoni matt, fichi dottati di Villapiana, ricotta di pecora di Monteporo, nocciole Piemonte, passito dello stretto, finocchietto selvatico e peperoncino calabrese, trasformati dalle sapienti mani dello chef, vuole ribadire e diffondere il concetto di unione e collaborazione fratellanza tra professionisti.

Uniti si vince sempre e con gusto.