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Italico continua col suo messaggio di fratellanza e Unione

Lo chef Antonio Battaglia di Villa Chiringuito propone Italico Matt, un primo gourmet che celebra unione e collaborazione tra professionisti

13 Maggio 2017 - 09:30 | di Vincenzo Comi

Italico Matt, primo piatto dello chef Antonio Battaglia di Villa Chiringuito

La febbre Italico® contagia anche gli chef e nasce Italico Matt.

Con una preparazione gourmet all’altezza della sua fama, Antonio Battaglia executive chef di Villa Chiringuito propone Matt Italico.

Il golosissimo primo piatto i cui ingredienti sono Spaghettoni matt, fichi dottati di Villapiana, ricotta di pecora di Monteporo, nocciole Piemonte, passito dello stretto, finocchietto selvatico e peperoncino calabrese, trasformati dalle sapienti mani dello chef, vuole ribadire e diffondere il concetto di unione e collaborazione fratellanza tra professionisti.

Uniti si vince sempre e con gusto.

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