“Italico” irrompe nella nell’alta gastronomia, nasce un secondo piatto patrocinato dalla Federazione Provinciale Cuochi Cosentini

Biagio Girolamo e Gaetano Vincenzi propongono un secondo piatto con fichi dottati di Villapiana, coniglio e ricotta, patrocinato dalla Federazione Cuochi Cosentini

Italico, ormai partner dei più Grandi Chef di alta cucina.

Biagio Girolamo, patron delle cucine della prestigiosa Sala Ricevimenti Miramare che si affaccia sul maestoso Castello Federiciano di Roseto capo Spulico, in collaborazione col Maestro Gelatiere Gaetano Vincenzi, elabora un secondo piatto ITALICO patrocinato dalla Federazione Italiana Cuochi Cosentini del quale lo Chef Girolamo ne ricopre la carica di delegato.

Il succulento piatto è stato preparato con gli ormai famosi Fichi dottati di Villapiana che hanno dato vita ad ITALICO® arricchiti da un cosciotto di coniglio senape e miele con gelatina di Torcolato di Breganze e quenelle di ricotta di Monteporo.

Il piatto elaborato dai due Maestri Villapianesi, sarà proposto in tutte le sale Ricevimenti del circuito dell’associazione Italiana Cuochi Cosentini dove gli Chef esercitano la professione, accordo mirato a certificare la grande collaborazione e sinergia tra Gelatieri e Chef.

Questa ennesima collaborazione sancisce l’oramai dilagante Concetto di Unione e fratellanza tra Professionisti Fortemente Voluto dai Maestri Gaetano Vincenzi e Davide De Stefano che a Reggio propone SOLE DELLO STRETTO

un ponte di dolcezza e unione tra le due sponde.

Uniti si Cresce.