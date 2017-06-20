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Italico raggiunge il continente Oceanico e conquista Sidney

Il gusto di gelato nato a Reggio Calabria arriva a Sydney alla Cremeria De Luca: due giorni di degustazioni con offerte per l'associazione Handital

20 Giugno 2017 - 17:09 | di Eva Curatola

Gelato Italico alla Cremeria De Luca di Sydney
ITALICO il gusto di gelato  made in Reggio promosso dai maestri calabresi Davide De Stefano, Gaetano Vincenzi e Pasquale Monteleone arriva nel continente oceanico trionfando a Sydney Qui il maestro  Luigi De Luca , ambasciatore della granita siciliana nel mondo e  business facilitator ha organizzato un vero e proprio evento di due giorni allo scopo di diffondere tramite il gelato il concetto di fratellanza, unione ,confronto e collaborazione professionale, con promozione dei prodotti dei territori italiani e diffusione di messaggi socialmente positivi  . Portavoce sul continente oceanico  sarà proprio la Cremeria De Luca infatti giovedì 22e venerdì 23 la famiglia  De Luca  offrirà in degustazione una versione Australiana del gelato   Italico composto da mascarpone  lombardo aromatizzato allo zafferano sardo infuso nel latte con idromiele marchigiano e decorato con cubetti di fichi secchi  Calabresi di Villapiana  le offerte libere    saranno interamente devolute all’handital  associazione delle famiglie con disabili. Grazie Luigi UNITISIVINCESEMPRE.

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