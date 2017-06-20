Italico raggiunge il continente Oceanico e conquista Sidney

ITALICO il gusto di gelato made in Reggio promosso dai maestri calabresi Davide De Stefano, Gaetano Vincenzi e Pasquale Monteleone arriva nel continente oceanico trionfando a Sydney Qui il maestro Luigi De Luca , ambasciatore della granita siciliana nel mondo e business facilitator ha organizzato un vero e proprio evento di due giorni allo scopo di diffondere tramite il gelato il concetto di fratellanza, unione ,confronto e collaborazione professionale, con promozione dei prodotti dei territori italiani e diffusione di messaggi socialmente positivi . Portavoce sul continente oceanico sarà proprio la Cremeria De Luca infatti giovedì 22e venerdì 23 la famiglia De Luca offrirà in degustazione una versione Australiana del gelato Italico composto da mascarpone lombardo aromatizzato allo zafferano sardo infuso nel latte con idromiele marchigiano e decorato con cubetti di fichi secchi Calabresi di Villapiana le offerte libere saranno interamente devolute all’handital associazione delle famiglie con disabili. Grazie Luigi UNITISIVINCESEMPRE.