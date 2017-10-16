Italico ‘spacca’ Milano con Boccaccio e Cantagalli
Due gelaterie calabresi nella top ten del Gastronauta a Milano Golosa: il Cantagalli di Lamezia al quarto posto e Boccaccio di Cannitello al decimo
16 Ottobre 2017 - 19:16 | di Vincenzo Comi
Strepitoso successo degli artigiani calabresi a Milano Golosa In occasione della premiazione della migliore gelateria d’Italia che ha visto ben due gelateria della nostra regione nella top ten del contest il gastronauta , al quarto posto Il Cantagalli di Lamezia e al decimo ma non meno prestigioso la gelateria Boccaccio di Cannitello .
Riconoscimento speciale inoltre consegnato da Davide Paolini, patron della manifestazione, a Davide Destefano (Gelateria Cesare. RC) , Gaetano Vincenzi( barbarossa CS ), Guido Zandoná (Ciokkolatte PD), Francesco Dioletta (bar duomo AQ ) e Pasquale Monteleone (Bottega del gelato Pizzo Calabro) per la diffusione del gelato artigianale nel mondo attraverso il progetto ITALICO .
A seguire i maestri hanno catalizzato l’attenzione dei numerosi visitatori intervenuti alla kermesse delle eccellenze enogastronomiche con un vero e proprio cooking show nell’area gelato live di IFI con la preparazione in diretta del famoso gusto di gelato spiegando l’importanza della collaborazione , dell’Unione tra gli artigiani allo scopo di promuovere i prodotti delle regioni dei vari territori .
Infine presentazione del tartufo di Pizzo ITALICO preparato a mano live dal maestro Monteleone che lo ha impreziosito con un croccante di Piparelle di Cannitello prodotte per l’occasione dai cugini di Boccaccio. Ancora una volta emerge una calabria che si fa conoscere e riconoscere per le eccellenze , una calabria propositiva fatta da giovani desiderosi di portarla alla ribalta per le sue positivitá .
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