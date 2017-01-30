Jazzmin: a La Sosta la musica live di Francesco Scaramuzzino trio
Il 30 gennaio il live del Francesco Scaramuzzino trio nella trentesima rassegna internazionale Jazzmin dello storico locale
30 Gennaio 2017 - 15:21 | di Federica Geria
La Sosta presenta la trentesima rassegna internazionale Jazzmin, che vedrà calcare il palco dello storico locale reggino da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.
Il 30 gennaio, fermatevi a La Sosta e fatevi accarezzare dalle note della musica jazz, per un imperdibile live di Francesco Scaramuzzino trio.
Il trio, composto da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria e Francesco Scaramuzzino al pianoforte, nasce con l’intento di reinventare un nuovo spazio per la formula jazz trio e trae il suo materiale sonoro, innanzitutto, dalle composizioni del pianista, che riesce a fondere con grande stile il mainstream con nuovi linguaggi compositivi, in particolare quelli provenienti dalla musica classica, unendo in modo davvero originale i due mondi sonori, che potrebbero sembrare all’apparenza fortemente distanti tra di loro.
Il trio, che ha già fatto numerosi concerti in giro per l’Italia ed ha in progetto di registrare un nuovo CD, stasera si esibirà sul palco de La Sosta, coinvolgendo il pubblico con le sue particolarissime sonorità jazz.
Vivi indimenticabili atmosfere: Jazzmin, la musica più vicina all’amicizia!
Via Monsignore Bergamo, 37 – Villa S. Giovanni RC
Tel. 0965752455
www.lasosta.net
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