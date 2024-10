“Jill Cooper FREEDOM” per la prima volta a Reggio Calabria

L’ASD Canoa Kayak Club di Reggio Calabria, centro polisportivo, impegnato fin dalla sua nascita nell’attività della canoa e del kayak, ed inserito in maniera attiva da ormai molti anni anche nel settore del fitness, ha il piacere di organizzare un evento sportivo, il “Jill Cooper Freedom”, che prende il nome dalla sua ideatrice, famosissima star del fitness e personal trainer.

Il 31 marzo per la prima volta a Reggio Calabria

La realizzazione dell’evento, prevista il 31 Marzo 2019, avrà una durata di circa tre ore e sarà allietata dalla partecipazione di circa 150 utenti, andando quindi a rappresentare qualcosa di veramente innovativo per la sua unicità nella città di Reggio Calabria.

Il Jill Cooper Freedom vuole presentarci un nuovo approccio al benessere, in cui tutti, sportivi e non, donne, uomini e bambini possono mettersi alla prova attraverso questa bellissima esperienza. Un viaggio nel benessere a spasso per le vie della città

Tutti i partecipanti, guidati dalla voce della star coach Jill Cooper, mediante l’utilizzo di cuffie individuali (caratteristiche del tutto innovativa) inizieranno un viaggio dentro la mente, il tutto accompagnato da una piacevole camminata a tempo di musica, lungo le vie del centro storico, di cui ne saranno a tratti esaltate le peculiarità. La passeggiata si concluderà con una lezione di fitness a cui ogni partecipante deciderà se parteciparvi o meno. L’attività promossa sarà il Superjump sempre ad opera della star Jill Cooper, un allenamento che prevede l’utilizzo di trampolini elastici realizzati secondo dei criteri specifici, tutto a tempo di musica e con una funzione allenate davvero eccellente. Si tratterà dunque di un training non solo fisico ma anche mentale adatto a tutti che non prevede requisiti atletici (non ci saranno flessioni, burpees o quant’altro) ma solo voglia di divertirsi e stare insieme, immersi nello splendore delle vie storiche più note della città e degli spazi verdi, distanti dal caos e dalla frenesia del centro urbano.

L’evento vuole così promuovere in primo luogo l’importanza dell’attività fisica, che può essere rappresentata anche da una lunga camminata, ma che possa allo stesso tempo essere condivisa con altre persone. Il messaggio dovrà quindi essere che lo sport è per tutti e di tutti in ognuna delle sue forme dai più piccini, alle intere famiglie; vuole anche valorizzare gli spazi aperti e le bellezze della città di Reggio Calabria che andranno a fare da cornice a questo splendido viaggio, che porterà attraverso un sano allenamento, all’incontro dell’anima con il proprio corpo.