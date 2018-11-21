Judo, il reggino Caccamo si qualifica per la finale del Campionato Italiano
Alle qualificazioni calabresi Esordienti B il reggino della Fortitudo 1903 si guadagna la finale del Campionato Italiano di dicembre a Ostia
21 Novembre 2018 - 12:02 | di Vincenzo Comi
Sabato 17 novembre il Centro Sportivo La Pagoda ha ospitato le qualificazioni dei Judoka calabresi, per la classe Esordienti B, che i primi giorni di Dicembre, a Ostia, dovranno gareggiare al Campionato Italiano.
Dieci le squadre calabresi iscritte. Per la Società reggina Fortitudo 1903, si è qualificato il judoka Demetrio Caccamo che, dopo mesi di duro allenamento, riesce a guadagnarsi un biglietto di andata per la competizione nazionale di dicembre.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie