Kate Moss in lingerie per la campagna di Stella McCartney contro il cancro al seno

Di M.Carmela Di Marte – Stella McCartney riconferma per la settima volta consecutiva la modella britannica Kate Moss come protagonista della sua campagna autunno/inverno 2015, nonché come testimonial del progetto Gemma Relaxing: una gamma di lingerie rosa creata dalla stilista per aiutare la ricerca contro il cancro al seno.

Parte del ricavato delle vendite andrà infatti a sostegno dell’Associazione Breast Cancer Awareness e del Linda McCartney Centre che si occupa di ricerca sul tumore al seno.

La scelta della modella Kate Moss non è stata casuale, ma come ha affermato la stessa McCartney è dovuta al fatto che “Kate è una donna molto femminile, forte e ha una figlia e un marito. Sono le donne a tenere insieme le famiglie. Sono una risorsa di forze”. Per quanto riguarda invece la sua collezione di lingerie ha affermato: “Vorrei ricordare a tutte le donne che lo indosseranno, come prima cosa al mattino, di avere cura della propria salute e di visitare il medico regolarmente. Ho voluto che la consapevolezza fosse il punto iniziale di questa terribile malattia”. Per finanziare la causa e aderire al progetto di Stella McCartney, collegati e acquista uno dei prodotti al sito: http://www.stellamccartney.com/Per informazioni sull’Associazione Breast Cancer Awareness e su come finanziare i loro progetti, collegatevi al sito: http://www.nationalbreastcancer.org/ Fai come loro: #pensa in rosa, pensa a prevenire#