Keep calm and…Kangoo Jump

Stivaletti con le molle per correre e saltare: come funziona il nuovo trend del fitness, quali benefici promette e perché sta conquistando appassionati in tutto il mondo

Di Nicla Rodà – Volete cambiare modo di allenarvi senza annoiarvi? Ma ancor di più, volete dimagrire e rassodare divertendovi? Il kangoo Jump è quello che fa al caso vostro. Il segreto del nuovo trend che sta conquistando tutto il mondo sta tutto in un paio di scarpe speciali dotate di molle che una volta indossate è impossibile non appassionarsi. Le Kangoo Jumps (letteralmente: salti da canguro) sono degli stivaletti dotati di molle che permettono di rimbalzare durante lo svolgimento dell’attività fisica. Con esse si può correre, fare jogging, allenarsi massimizzando i profitti e riducendo nel contempo i rischi di infortunio.

Più si usano più si contribuisce al miglioramento del rapporto muscolo-grassi, si brucia il 50% di calorie in più rispetto all’utilizzo di normali scarpe da corsa ma non solo, il saltello continuo stimola e rinforza muscoli, tendini, articolazioni e spina dorsale, si apporta maggior ossigeno ai tessuti, si riducono i processi di invecchiamento e soprattutto ci si diverte.

I dati sostenuti dai numerosi studi scientifici definiscono l’ “esercizio del rimbalzo” il più efficace ed efficiente movimento che l’uomo può praticare per la propria salute.

Chiunque pratica questa nuova attività manifesta sin da subito un maggior benessere fisico e mentale, che sia praticato al chiuso o all’aperto.