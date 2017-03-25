‘Kid’s Festival’, Calabria protagonista del dialogo nel Mediterraneo
Da Sarajevo a Tunisi, passando per Caccuri: il Kid's Festival rafforza il dialogo tra Calabria e Tunisia
25 Marzo 2017 - 17:56 | di Pasquale Romano
Da Sarajevo a Tunisi, passando per Caccuri, la rete di contatti fra i paesi coinvolti nell’avventura Kid’s
Festival si fa sempre più stretta e la Calabria assurge a protagonista del dialogo nel Mediterraneo.
La Calabria e la Tunisia sempre più vicine anche grazie al Kid’s Festival Internazionale che nel 2016 ha avuto
la sua prima edizione italiana proprio a Caccuri, in provincia di Crotone, organizzato nella cornice del
Premio Letterario Caccuri e sotto il patrocinio dell’Accademia dei Caccuriani.
Le origini del Kid’s Festival
Attraverso questo straordinario evento, nato nel 2004 a Sarajevo su iniziativa di Susanne Prahl, attuale presidente
internazionale del Kid’s Festival, e che coinvolge i bambini di tantissimi paesi, si sono gettate le basi per una
collaborazione più stretta fra il comune di Caccuri e il comune di Sidi Bou Said in Tunisia.
Il Mediterraneo come luogo di incontri si tinge dei meravigliosi colori del Kid’s festival, dei sogni e dei
disegni dei bambini, delle loro maschere, costumi, striscioni, danze e spettacoli, e il Kid’s Festival si fa
strumento di dialogo fra i popoli, di attiva collaborazione, di partecipazione alla costruzione di un futuro
fatto di scambi e condivisioni.
Nel 2016 M. Raouf Dakhlaoui sindaco di Sidi Bou Said, prestigiosa località turistica della Tunisia, ha
accompagnato la delegazione del Kid’s Festival Tunisie a Caccuri e in quell’occasione è stato firmato con il
sindaco di Caccuri, avv. Marianna Caligiuri, un accordo di partenariato e amicizia fra i due comuni.
La visita in Tunisia del 9 aprile
Il 9 aprile 2017, durante la quarta edizione del Kid’s Festival Tunisie, che si terrà a Sidi Bou Said, il sindaco di Caccuri ricambierà la visita, accompagnando una delegazione del Kids festival Italia in Tunisia, e in veste
ufficiale ribadirà la volontà di costruire un accordo di partenariato solido e duraturo. L’incontro in Tunisia si
terrà alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Amb. Raimondo De Cardona.
I promotori di quest’iniziativa, Ramzi Labidi e Manuelita Scigliano, rispettivamente responsabili del Kid’s
Festival Tunisia e del Kid’s Festival Italia, si augurano che l’iniziativa possa portare ben presto ad azioni
concrete di cooperazione internazionale fra i due comuni e, di riflesso, fra le due regioni coinvolte.
Sito internet del progetto: http://viakult.de/
Facebook: https://www.facebook.com/kidsfestcaccuri/
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie