‘Kid’s Festival’, Calabria protagonista del dialogo nel Mediterraneo

Da Sarajevo a Tunisi, passando per Caccuri, la rete di contatti fra i paesi coinvolti nell’avventura Kid’s

Festival si fa sempre più stretta e la Calabria assurge a protagonista del dialogo nel Mediterraneo.

La Calabria e la Tunisia sempre più vicine anche grazie al Kid’s Festival Internazionale che nel 2016 ha avuto

la sua prima edizione italiana proprio a Caccuri, in provincia di Crotone, organizzato nella cornice del

Premio Letterario Caccuri e sotto il patrocinio dell’Accademia dei Caccuriani.

Le origini del Kid’s Festival

Attraverso questo straordinario evento, nato nel 2004 a Sarajevo su iniziativa di Susanne Prahl, attuale presidente

internazionale del Kid’s Festival, e che coinvolge i bambini di tantissimi paesi, si sono gettate le basi per una

collaborazione più stretta fra il comune di Caccuri e il comune di Sidi Bou Said in Tunisia.

Il Mediterraneo come luogo di incontri si tinge dei meravigliosi colori del Kid’s festival, dei sogni e dei

disegni dei bambini, delle loro maschere, costumi, striscioni, danze e spettacoli, e il Kid’s Festival si fa

strumento di dialogo fra i popoli, di attiva collaborazione, di partecipazione alla costruzione di un futuro

fatto di scambi e condivisioni.

Nel 2016 M. Raouf Dakhlaoui sindaco di Sidi Bou Said, prestigiosa località turistica della Tunisia, ha

accompagnato la delegazione del Kid’s Festival Tunisie a Caccuri e in quell’occasione è stato firmato con il

sindaco di Caccuri, avv. Marianna Caligiuri, un accordo di partenariato e amicizia fra i due comuni.

La visita in Tunisia del 9 aprile

Il 9 aprile 2017, durante la quarta edizione del Kid’s Festival Tunisie, che si terrà a Sidi Bou Said, il sindaco di Caccuri ricambierà la visita, accompagnando una delegazione del Kids festival Italia in Tunisia, e in veste

ufficiale ribadirà la volontà di costruire un accordo di partenariato solido e duraturo. L’incontro in Tunisia si

terrà alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Tunisia, Amb. Raimondo De Cardona.

I promotori di quest’iniziativa, Ramzi Labidi e Manuelita Scigliano, rispettivamente responsabili del Kid’s

Festival Tunisia e del Kid’s Festival Italia, si augurano che l’iniziativa possa portare ben presto ad azioni

concrete di cooperazione internazionale fra i due comuni e, di riflesso, fra le due regioni coinvolte.

Sito internet del progetto: http://viakult.de/

Facebook: https://www.facebook.com/kidsfestcaccuri/