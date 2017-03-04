Kit Harington sarà il nuovo volto del profumo ‘ The one for men’ di D&G



di M.Carmela Di Marte – Giovane, affascinante, e carismatico. L’attore protagonista della serie tv statunitense “Il trono di spade”, Kit Harington, sarà il volto e l’ambasciatore della nuova fragranza di Dolce&Gabbana “The One for Men”.

Secondo gli stilisti il giovane attore inglese incarna perfettamente l’ideale di uomo che questo profumo vuole rappresentare.

Un profumo orientale di tabacco e spezie

Una fragranza forte e decisa, un concentrato di eleganza e sensualità; un profumo orientale che prende vita dal connubio tra tabacco e raffinate note speziate.

Lo spot è stato affidato a Matteo Garrone, che ha così riportato Dolce&Gabbana tra le vie di Napoli, mischiando popolarità a quotidianità; una moda che si affaccia al mondo comune e ne esalta la bellezza e le tradizioni, dove gli attori insieme alla gente comune, ricreano momenti di vita quotidiana, di una Napoli bella da vedere e da raccontare.

Il set in Puglia mostrato da Gabbana

Solo il mese scorso Stefano Gabbana ci aveva mostrato, sul suo profilo Instagram, alcune immagini e video del set pubblicitario girato in Puglia nella vecchia Bari con la modella olandese Rianne ten Haken. In quei video abbiamo visto anziane signore impegnate a fare le orecchiette, lo stilista seduto in casa di alcune signore che lo avevano invitato per il tradizionale caffè, ed infine la modella Rianne mangiare ricci sul lungomare insieme ai pescatori del posto.



Ed ora a Napoli lo scenario si ripete. Perché uno dei punti forza di Dolce&Gabbana è questa loro semplicità e umanità, questo rendere la moda un po più umana e vicina alla gente comune, che gli permette così di regalarci ad ogni spot o sfilata, emozioni di vita vera.