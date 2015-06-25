Kitesurf: annullo filatelico di Poste Italiane per due campionati

È in continuo aumento il numero di iscritti ai due campionati del mondo, specialità “race” e “hydrofoile” di Kitesurf in programma a Gizzeria, nel Tirreno catanzarese, dall’8 al 19 luglio prossimi. Il parco balneare “Hang Loose Beach”, organizzatore locale degli eventi iridati, nelle cui antistanti acque di mare si sfideranno gli atleti, è già pronto per ospitare riders provenienti da ogni parte del mondo e tutti gli eventi, sportivi e musicali, collaterali che faranno da contorno al prestigioso evento sportivo. Intanto, l’appuntamento mondiale si fregia di un annullo filatelico che sarà attivo nella giornata del 9 luglio. Il timbro riproduce il disegno della Calabria sormontata da un atleta di kitesurf in azione con l’aquilone gonfiato dal vento e la sigla, hlb, dell’Hang Loose Beach. E per la prossima settimana sono previsti i primi arrivi di atleti che cominceranno a “saggiare” il mare calabrese.

bozzetto annullo