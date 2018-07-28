In attesa che entri nel vivo la quarta giornata di gare dei Campionati mondiali di Kitesurf “Twin Tip Racing” all’Hang Loose Beach di Gizzeria Lido, ecco alcune dichiarazioni degli atleti che hanno commentato queste prime tre giornate di gare.

La tedesca Alina Kornelli, ad esempio, sta lentamente risalendo la china e grazie alle ultime buone prove è giunta al settimo posto. «Ora per me sta migliorando – ha detto – e spero di poter andare al resto della serie senza più grovigli. Penso che la flotta delle donne – ha aggiunto Alina – sia un po’ confusa a causa del vento leggero, e il fatto che tutti stiano andando molto meglio».

Il tedesco Florian Gruber, in lizza per il suo terzo titolo consecutivo al campionato TT: R, ha allungato il suo vantaggio generale con due comode vittorie di eliminazione grazie alle sue partenze e al suo ritmo perfetto per raggiungere il primo importante traguardo. Il francese Victor Bachichet si trova in terza posizione, appena dietro al croato Martin Dolenc, e sta cercando di migliorare la sua classifica negli ultimi due giorni. «Mi piacerebbe sicuramente – ha ammesso Bachichet – arrivare al secondo, o addirittura al primo posto, ma devo fare delle buone partenze, questa è la cosa più importante. Però Gruber è molto bravo all’inizio e arriva sempre per primo».