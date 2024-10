Klaus Davi alla Santelli: ‘Bergamotto deve essere Made in Reggio Calabria’

“Ho stima di Jole Santelli che ha gestito bene la Pandemia in questa regione e altrettanto la fase Post Covid e si è impegnata per veicolare una nuova immagine della Calabria nei primi mesi di giunta. Poiché lo spot di promozione della regione e delle sue bellezze di Muccino avrà una grande diffusione e parliamo di una persona importante nel cinema a livello internazionale, mi auguro che nel filmato ci sia la dicitura “Bergamotto made in Reggio Calabria.” e non solo “Bergamotto” come anticipato da alcuni giornali.” Lo afferma Klaus Davi.

“Una omissione nel filmato del riferimento al marchio di origine sarebbe un vero peccato. Reggio è una culla della civiltà mediterranea. Fu fondata da Aschenez discendente di Noé ha accolto nel suo grembo tutte le grandi religioni e saputo fondere le culture. Reggio è la città di Gianni Versace, dei Bronzi, del Prezioso Pentateuco, dei grandissimi e suggestivi eventi religiosi ammirati in tutto il mondo. Ma soprattutto è la città del Bergamotto. Ometterlo in una campagna istituzionale sarebbe un errore, per cui confido in un ripensamento su questa decisione.”