Ko la rete mobile Wind-Infostrada. In tilt un italiano su quattro.

Utenti senza internet e telefono in tutta Italia, proteste su Twitter e un annuncio dell'azienda: stiamo lavorando per risolvere il problema

Sui social network la rabbia degli utenti, l’azienda: «Stiamo lavorando».«Riscontriamo difficoltà di accesso ad Internet da fisso e da mobile. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Ci scusiamo per il disagio». Con queste parole, Wind Italia comunica il crash della sua rete internet mobile, cui sono abbonati il 24,3% degli italiani.

Bloccati web e rete telefonica. Su internet ovviamente migliaia di commenti negativi, tanto che la ricerca #infostrada è al momento in terza posizione tra i top trend di Twitter.

Su blog e siti specialistici, da tutt’Italia fioccano le lamentele, di chi senza un motivo si è ritrovato completamente isolato. L’azienda al momento non risponde, ci sono difficoltà anche per chiamare. E le attese al numero verde sono infinite.

In tilt anche la posta elettronica di Libero. Utenti ovviamente furibondi.