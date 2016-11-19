Kung Fu – Wushu, premiato dal Coni Nazionale il maestro calabrese Massimo Scalzo
Consegnate al Coni le benemerenze per lo sport europeo: premiato il maestro calabrese Massimo Scalzo per la medaglia d'oro ai campionati europei EWUF di Mosca
19 Novembre 2016 - 15:42 | di Pasquale Romano
Consegnate le benemerenze per lo sport europeo direttamente al salone d’onore del Coni a Roma dove arriva un’altra soddisfazione per il maestro Massimo Scalzo consistente in una premiazione, alla presenza del Presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò, per la medaglia d’oro vinta ai campionati europei ufficiali EWUF di Mosca-Russia lo scorso Maggio. “Un prestigioso riconoscimento che premia il lavoro di aggiornamento in campo agonistico fatto anche in Cina da Scalzo. Massimo Scalzo, già premiato lo scorso giugno al comune di Catanzaro dall’assessore Gianpaolo Mungo, promotore e ricercatore della disciplina del Wushu-KungFu con questo ultimo premio arricchisce il suo palmares.
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