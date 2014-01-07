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Kurt Cobain’, il VIDEO – singolo di Brunori Sas

Una ballata malinconica al piano apre il nuovo album di Brunori Sas, con il videoclip girato nel convento calabrese in cui è stato registrato

07 Gennaio 2014 - 20:51 | di Redazione

Brunori Sas, Kurt Cobain: singolo dall'album Vol. 3 Il cammino di Santiago in taxi

di Giacomo Fava – Una ballata un pò malinconica suonataci al piano da Brunori è il primo singolo estratto dal suo nuovo album “Vol. 3 Il cammino di Santiago in taxi”.Brunori Sas e la sua barba sono tornati e hanno registrato il video del nuovo singolo in anteprima per il corriere.it nel convento calabrese dove l’artista ha registrato l’intero album.

Il titolo omaggia l’ex leader dei Nirvana Kurt Cobain e già da questo si può cogliere la profondità del testo.

Lyrics che parlano degli aspetti negativi e le difficoltà che il successo può comportare , ma che danno anche uno sguardo ben più profondo alla vita .«chiedilo a Marilynquanto l’apparenza ingannae quanto ci si può sentire solie non provare più niente»..«Vivere come nuotareci si può riuscire soltanto restando a pelo del mared’altronde non si può tacerela voce che dice che in fondo a quel marec’è un mondo migliore»Se vi è piaciuto il singolo per l’Inter album dovrete ancora aspettare fino al 4 Febbraio !Stay Tuned

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