Kurt Cobain’, il VIDEO – singolo di Brunori Sas

di Giacomo Fava – Una ballata un pò malinconica suonataci al piano da Brunori è il primo singolo estratto dal suo nuovo album “Vol. 3 Il cammino di Santiago in taxi”.Brunori Sas e la sua barba sono tornati e hanno registrato il video del nuovo singolo in anteprima per il corriere.it nel convento calabrese dove l’artista ha registrato l’intero album.

Il titolo omaggia l’ex leader dei Nirvana Kurt Cobain e già da questo si può cogliere la profondità del testo.

Lyrics che parlano degli aspetti negativi e le difficoltà che il successo può comportare , ma che danno anche uno sguardo ben più profondo alla vita .«chiedilo a Marilynquanto l’apparenza ingannae quanto ci si può sentire solie non provare più niente»..«Vivere come nuotareci si può riuscire soltanto restando a pelo del mared’altronde non si può tacerela voce che dice che in fondo a quel marec’è un mondo migliore»Se vi è piaciuto il singolo per l’Inter album dovrete ancora aspettare fino al 4 Febbraio !Stay Tuned