Venerdi 1 dicembre alle ore 18 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19 di Reggio Calabria, continua il ciclo degli appuntamenti della programmazione de “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” denominati “I Videodibattiti…il mondo del cambia”.

Il ciclo dei Videodibattiti alle Muse

Ancora un altro evento della nostra programmazione – dichiara- Giuseppe Livoti presidente Muse “… ogni primo venerdì del mese è stato dedicato ad un “Videodibattito” per una conversazione – incontro, anche attraverso l’uso del multimediale, cercando di analizzare noi stessi e la società mediante la grande letteratura visiva pervenuta ai nostri giorni; un modo per conoscersi, analizzando problematiche del nostro tempo e della società odierna.

Inoltre positiva la scelta come macro tematica del “Il mondo che cambia” che caratterizza, un viaggio nelle dinamiche che animano il mondo giovanile oggi. Per questo è stata abolita la figura dell’opinionista e sostituita con i Gruppi di ascolto, ovvero un insieme di giovani provenienti dal mondo scolastico della città di Reggio Calabria. Il gruppo così viene sottoposto a degli stimoli visivi attinenti a delle tematiche dal ruolo della famiglia oggi, al bullismo, alla vita, allo sport e successivamente dopo la visione, dovranno esprimere il loro pensiero attinente all’argomento trattato. Per l’appuntamento del mese di dicembre ci saranno i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” che animeranno il dibattito insieme al dirigente scolastico dott.ssa Orsola Latella.

Il percorso condotto da Paola Abenavoli

Io narrante di questo itinerario è la giornalista e critica cinematografica Paola Abenavoli che condurrà il pubblico, i ragazzi ed i soci della Muse in un percorso da sentire e da vedere volto alla crescita interiore ed umana.