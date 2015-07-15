La ballerina Fatima Ranieri vince a Rimini ai campionati di Danza 2015

Si fanno strada nel mondo dell’arte e dello sport i giovani reggini. Con tale considerazione l’Associazione Anassilaos si congratula con Fatima Ranieri, responsabile per la Danza del Sodalizio reggino che qualche giorno fa, a Rimini, dopo aver già ottenuto il primo posto nelle selezioni regionali per la “Danza Classica” e per il “Modern-contemporary”, ha riottenuto il podio con il primo posto, nelle stesse discipline, anche ai campionati italiani di Danza 2015 promossi dalla F.I.D.S. ((Federazione Italiana Danza Sportiva), divenendo cosi campionessa italiana nelle suddette discipline per l’anno 2015. Laureata con il massimo dei voti e lode in “Scienze Culturali Tersicoree”, nella sua intensa carriera di danzatrice Fatima Ranieri ha lavorato in compagnie italiane ed estere, fra cui l’”Ajkun Ballet Theathre, (New York) e nell’ensemble del Maestro Vittorio Biagi, esibendosi e interpretando diversi ruoli in grandissimi teatri del mondo,come: Teatro “Sistina” (Roma), il Teatro “Duse” (Bologna),il Teatro Nuovo “G. Menotti” (Spoleto),il Teatro “Vespasiano” (Rieti), l’Opera di Tirana” (Albania), l’Espace Pierre Cardin” (Parigi), il “NY City Center” (New York), e il ”Dance Expo 2010” (Milano). Nell’anno 2008 ha ricevuto una medaglia concessa dal Presidente del Senato per la migliore interpretazione coreografica in “Romeo e Giulietta”.