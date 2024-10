La ballerina reggina Giada Sanfilippo torna dopo i successi all’estero

Il sindaco Giovanni Verduci e il vicesindaco Rocco Campolo hanno ricevuto presso la sede comunale la danzatrice Giada Sanfilippo, rientrata a Lazzaro per trascorre alcuni giorni di vacanza dopo i successi conseguiti all’estero.

Con l’artista lazzarese, che negli ultimi anni ha ottenuto importanti riconoscimenti partecipando a prestigiosi concorsi di danza e vincendo borse di studio che le hanno permesso di migliorare ulteriormente le proprie abilità, gli amministratori comunali hanno discusso di alcune iniziative volte a promuovere le peculiarità del territorio e della comunità di Motta San Giovanni.

“La bravissima Giada Sanfilippo – dichiara il vicesindaco Rocco Campolo – può essere considerata ambasciatrice della nostra comunità nel mondo. In lei sono ben evidenti la determinazione, l’ambizione, lo spirito di sacrificio, la voglia di emergere e di dare sempre il massimo in qualcosa, in questo caso la danza, che da semplice passione è poi diventata una professione esercitata, comunque, con l’amore di sempre. Lo stesso amore che aveva ai tempi della sua formazione sviluppatasi principalmente a Lazzaro presso la scuola di danza Professional Ballet Academy dell’ottima maestra Serena Cozzupoli”.

“Sappiamo – ha poi concluso il vicesindaco – che durante i ripetuti viaggi che la portano a danzare nelle città più belle del mondo, spesso si intrattiene con il pubblico, con i colleghi e gli addetti ai lavori raccontando la storia di Motta San Giovanni, esaltandone le bellezze naturalistiche, il patrimonio archeologico e culturale nel suo complesso. Apprezziamo molto questa sua capacità e volontà di mantenere comunque un legame forte con la sua terra, dimostrazione che il successo e le gratificazioni non devono necessariamente sacrificare le proprie radici”.