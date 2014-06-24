La band Quisisona from Capri inaugura la stagione estiva del Kalura

-di Laura Maria Tavella. Sarà la band Quisisona ad inaugurare la stagione estiva 2014 del Kalura, Venerdì 27 Giugno, in un live che ne apre ufficialmente la programmazione.

Sette versatili musicisti saranno i protagonisti di una serata da non perdere, nelle vesti di interpreti, con un’ originalità tutta nuova, delle canzoni della tradizione napoletana, italiana ed internazionale.

Inizia con un’ospite d’eccezione, dunque, quella che si prevede sarà una stagione ricca di eventi, con ospiti nazionali ed internazionali, di grande calibro.

La Quisisona band, infatti, pur essendo Caprese Doc, ha suonato con i talenti della musica italiana come Ornella Vanoni, Lucio Dalla, Baglioni e Zucchero ed anche con celebri cantanti internazionali come Michael Bublè, Jennifer Lopez, Jay-z e Beyoncè.

Non perdete l’appuntamento con la performance dei Quisisona, che, per una sera, riusciranno a trasformare il Kalura in una vera e propria taverna caprese!