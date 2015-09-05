La bellezza è questione di equilibrio e armonia

Un sondaggio dell'Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino: i medici dicono no agli eccessi della chirurgia estetica e puntano su equilibrio e armonia

di Daniela Bonanno Conti – Secondo un recente sondaggio, realizzato a cura dell’ Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, i medici dicono no ai frequenti eccessi nel campo della chirurgia estetica; infatti la bellezza è dettata dal frutto di equilibrio e armonia, non dall’ esagerazione.

L’approccio corretto secondo il presidente di Aiteb

Secondo Massimo Signorini presidente di Aiteb, Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino, l’approccio corretto rispetta le esigenze del paziente. In ogni caso, certi risultati artefatti possono essere la conseguenza di un non corretto utilizzo della tossina botulinica e dei filler o di un approccio troppo invasivo.

Non a caso molto spesso notiamo labbra troppo gonfie, occhi inespressivi o zigomi eccessivamente marcati che sono senza dubbio indice di un trattamento non eseguito correttamente.

Il rapporto aureo e i nuovi approcci

Ultimamente le nuove frontiere della bellezza sono cambiate e sono stati sviluppati approcci più naturali quasi matematici per non alterare gli equilibri di un viso e assicurare un complessivo ringiovanimento del volto del paziente.

E’ stato sperimentato un nuovo approccio alla bellezza basato sul rapporto aureo utilizzando semplicemente dei trattamenti con tossina botulinica e acido ialuronico, applicando il rapporto 1:1,618 non solo al viso intero, ma anche distretto per distretto, creando in questo caso proporzioni sicuramente più armoniche.

In ogni caso è la mano esperta del chirurgo esteta che deve individuare l’area giusta da trattare e scegliere il prodotto più consono per ottenere il risultato sperato. Solo usando equilibrio, armonia e rispetto per le caratteristiche individuali di ogni paziente però, si possono ottenere sin da subito, risultati realmente migliorativi in termini di ringiovanimento e di abbellimento.