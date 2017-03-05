La Biblioteca ‘Mattia Pustorino’ presenta ‘Un bicchiere di sole’

I Germogli sono gemme, sono respiro di vita nuova, sono come bambini: vanno difesi, protetti, aiutati; sono il futuro e ci spingono a guardare oltre, immaginare un mondo migliore, più bello e più vero.

È stata questa, sulla scia della “Nuova Primavera per Reggio” di Italo Falcomatà, l’idea che ci ha portati a immaginare una nuova Primavera di pensiero.

Il 7 Marzo p.v. alle ore 17:30, in occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore della legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, la Biblioteca “Mattia Pustorino” del Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Reggio Calabria 15, che ha sede in un bene confiscato ad Archi, presenta “Germogli- Incontri con gli autori”.

La Biblioteca, sita in Via Mercatello 11 in Archi, si trova in un quartiere in cui il termine “isolati” rimanda non ad agglomerati di case ma a una condizione tipica delle periferie; respiriamo aria di periferia, ci sentiamo isolati, sono pochi i servizi di cui possiamo “godere”; le scuole annaspano, i luoghi di incontro sono praticamente ridotti al lumicino, le aggregazioni giovanili non hanno molte risorse, la Chiesa soffre.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, presenterà quale serata di apertura, il suo ultimo libro “Un bicchiere di sole”. In programma, per questa Primavera, gli incontri con: Saverio Pazzano, Katia Colica, Nanni Barbaro, Tiziana Calabrò. Un bicchiere di sole ci appare come una prospettiva di luce, raggi di speranza, sapore di futuro.