La borsa ha la forma del tuo libro preferito

Sono le “borse libro” realizzate in pelle e a tracolla da krukrustudio l’ultima novità per le amanti della lettura.

Se siete infatti tra quelle che amano follemente leggere e specialmente alcuni libri in particolare, vi farà piacere sapere che adesso potrete portare il libro che amate di più sempre con voi, non solo nel cuore, ma anche attraverso la borsa di Krukrustudio, che assume la forma del vostro libro del cuore.

E’ una borsa a tracolla in diversi stili e colori, che riprende le sembianze del vostro libro preferito.

Jane Austin, Harry Potter, Peter Pan, Il Piccolo Principe, Alice nel paese delle meraviglie. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra le “borse libro” proposte da Krukrustudio!

Borse da portare anche come clutches, con outfit casual o anche più sofisticati, le “borse libro” sono un accessorio che sicuramente fa la differenza per distinguersi.

La qualità poi non si discute, sono infatti realizzate totalmente in pelle e con la massima cura nei dettagli e nelle rifiniture.

I prezzi delle borse oscillano dai $ 99 ai $ 160, dal sito krukrustudio.com si potrà scegliere tra moltissimi modelli che riprendono le copertine dei libri, ma anche di alcune serie tv, e una volta scelto la borsa preferita la si potrà comprare direttamente dal sito.

Scritto da: Manuela Di Vietri