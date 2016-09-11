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‘La bottega del gelato’ organizza la festa del cioccolato

Il 22 settembre alle 17.30 la gelateria di via Muratori propone tante varianti di gelato al cioccolato firmate dal maître chocolatier Tony Ruggeri

11 Settembre 2016 - 09:47 | di Redazione

Festa del cioccolato alla Bottega del gelato di Reggio Calabria: gelato al cioccolato

di Laura Maria Tavella– Tantissime varianti di gelato al cioccolato, creati appositamente dal MaÎtre Chocolatier Tony Ruggeri, consulente tecnico Pernigotti (prima, consulente Lindt).

Questa l’iniziativa promossa da “La Bottega del gelato“, la nota gelateria sita in via Muratori, nei pressi di Piazza Carmine per la Festa del cioccolato, giorno 22 settembre alle ore 17.30.

Una leadership, quella tra La Bottega del gelato e la Pernigotti, suggellata dal riconoscimento dell’azienda ligure alla gelateria artigianale reggina per il gelato artigianale alla nocciola, come “prodotto ottenuto esclusivamente da Nocciola Piemonte IGP”.

Inoltre, Pernigotti è proprio il nome di un gusto di gelato al cioccolato fondente, apprezzatissimo dai clienti della gelateria, realizzato esclusivamente con cioccolato Pernigotti.

Il pianista Giuseppe Andaloro, ospite della serata The Rite of Rock a Taormina

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