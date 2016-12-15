La boutique Luisa Spagnoli celebra il genio creativo dell’ideatrice del marchio Perugina

Un maestro cioccolatiere prepara dal vivo il Bacio e altri cioccolatini nella boutique di Corso Garibaldi, per celebrare la storia di Luisa Spagnoli e di Perugina

di Laura Maria Tavella – La storia di Luisa Spagnoli, è ormai noto, si intreccia indissolubilmente con quella di Perugina: donna creativa e intraprendente, Luisa Spagnoli è stata artefice di un successo,oltre a quello dell’omonima catena di boutique, dell’azienda Perugina, che ha portato, tra le sue tante intuizioni, a creare il cioccolatino più famoso al mondo, il Bacio.

Proprio per celebrare le creazioni di questo genio creativo, la boutique Luisa Spagnoli di Reggio Calabria organizza un evento, giorno 22 dicembre a partire dalle 17.00: un Maestro cioccolatiere preparerà dal vivo alcuni cioccolatini, ideati proprio da Luisa Spagnoli.

Tra questi, il Bacio, il mitico cioccolatino con la nocciola all’estremità e Liù, che prende il nome dal diminutivo con cui Giovanni Buitoni amava chiamare Luisa.

Non perdere l’evento dedicato alla storia di una donna che ha saputo fare dello spirito imprenditoriale la caratteristica che l’ha resa celebre, nella moda, come nell’imprenditoria.

La boutique Luisa Spagnoli di Reggio Calabria si trova in via Corso Garibaldi,172