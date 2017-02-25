La calabrese Di Cello oro al Gran Prix di Emilia Romagna

È oro per l’atleta calabrese al Gran Prix di Emilia Romagna tenutosi nel mese di febbraio a Bologna, dove la karateka si è classificata al primo posto nella categoria del kumite senior +63kg. Altra vittoria per la Di Cello che nel mese di dicembre aveva chiuso il 2016 con ben due medaglie d’oro alla World Open Cup di Caorle. L’ennesima vittoria le consente inoltre di riconfermarsi al primo posto nella classifica azzurrabili per quanto riguarda il kumite sambon, la specialità di combattimento più numerosa in Italia, e la Di Cello è stata ancora una volta l’unica lametina a gareggiare in questa specialità. Inoltre, tra tutte le aspiranti alla maglia azzurra delle categorie seniores, la karateka lametina è quella che attualmente ha il punteggio più alto rispetto a tutte le papabili azzurrabili di tutte le categorie di peso.

Maglia azzurra, che la karateka lametina detiene da ben cinque anni, dal lontano 2012 quando con la stessa maglia vinse l’argento agli europei di Scozia e da lì mise piede sui tatami di tutto il mondo, combattendo in competizioni europee e mondiali di Scozia, Londra, Brasile, Slovenia, Romania dove proprio lo scorso maggio 2016 vinse una medaglia di bronzo agli Europei 2016. E’ solo l’inizio per la Di Cello che, inoltre, insegna questa disciplina alle giovanissime nella palestra Fisiodinamic di Lamezia e si prepara autonomamente ai prossimi impegni agonistici di marzo e aprile.

fonte: lametino.it