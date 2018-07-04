Al Summer Fancy Food 2018, il piu’ grande evento dedicato al Food del Nord America, che si è svolto nei giorni scorsi a New York, non poteva mancare il C.I.T. “Calabria International Taste “, il Consorzio delle Eccellenze calabresi che rappresentano il fiore all’occhiello della ns amata Calabria.

Nel Padiglione Italiano hanno primeggiato gli stand della Regione Calabria, grazie ad un eccellente posizionamento e alla tipicità dei prodotti che si sono distinti tra gli altri. “Desideriamo ringraziare tutti i Dirigenti della Regione Calabria per l’attenzione che ci hanno riservato e per la bellissima iniziativa di Show Cooking presso EATALY, con la partecipazione di Lidia Bastianich”, sono le parole del presidente del CIT, Santo Forti.

Tra le nostre Eccellenze italiane hanno primeggiato: Distilleria CAFFO con il rinomato Amaro del Capo, Panificio e pastificio Colacchio con la nuova Linea di pasta integrale trafilata al bronzo e le friselle cotte su pietra, Dolciaria Monardo con la nuova linea di biscotti da the, Caffè Mauro con le sue pregiate miscele di caffe espresso e la nuova linea delle capsule compatibili, Attina’ & Forti con le “OLIVAPERITIVO” e con il pregiato peperoncino calabrese. Il presidente Santo Forti ringrazia tutti i clienti che hanno visitato i ns stand e dà appuntamento alle prossime Fiere” Speciality Food Londra” a Settembre e “SIAL Parigi” a Ottobre.