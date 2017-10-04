In occasione della XXVIII edizione dell’expo del pistacchio di Bronte svoltasi nel famosissimo paese etneo, con la presenza in due fine settimana di oltre 80000 persone, grande successo del I concorso nazionale del gelato al pistacchio indetto dal presidente dell’associazione nazionale gelatieri Vincenzo Pennestri.

Numerosi i maestri calabresi presenti allo scopo di promuovere le eccellenze regionali:

Davide Destefano (Rc), Gaetano Vincenzi (Cs), Domenico Penna e Pasquale Montelepone (Pizzo Calabro). È proprio quest’ ultimo, che alla presenza del segretario nazionale dell’associazione esercenti di Roma Claudio Pica, è stato investito del titolo di Cavaliere del gelato, che attesta lo sforzo del maestro per la promozione dei prodotti del territorio e la valorizzazione del gelato artigianale.

In giuria anche un reggino doc, il vicepresidente della confederazione nazionale pasticceri Agelo Musolino accorso anche per presentare la preparazione della torta al pistacchio di ben cinque piani, preparata per l’occasione dai pasticceri di conpait sicilia. Oltre tremila le porzioni servite e grandissimo successo per tutti.

Ancora una volta emerge una Calabria che non si piange dietro e che cerca di costruire, di farsi conoscere per le sue positività e i prodotti artigianali attraverso la collaborazione.