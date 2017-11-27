Proprio in queste ore stanno per iniziare i campionati del mondo di Kite Surf in Brasile. Anche la nostra regione sarà rappresentata, a portare i nostri colori sarà la sedicenne Sveva Sanseverino di Marcellinara cresciuta a Napoli ma certamente legata fortemente alla nostra regione.

La chiacchierata con Sveva Sanseverino

Abbiamo provato a fare una chiacchierata con la giovane agonista che ha dimostrato sin da subito di avere le idee molto chiare. Per questo abbiamo provato a conoscerla meglio: “Per me il mare è l’elemento naturale della mia vita che insieme al vento riempiono i miei sogni! Sì perchè sono una Kiteboarder, non so se avete presente quello sport con una tavola ed un grande aquilone tirato dal vento, ecco questo è il mio sport! Sin da piccola guardando il mio papà ho capito che avevo una passione da seguire: il kite surf. Ho iniziato le mia prime lezioni di Kite in Calabria, a Gizzeria. I miei ricordi più belli sono proprio lì, al circolo di Kite HLB, con loro sono nata e cresciuta e con loro ho iniziato le mie prime competizioni nazionali.”

La giovane atleta è ormai da settimane in Sud-America. Il morale è quello giusto e superata la prima fase di adattamento è pronta a raccogliere la sfida: “Gli ultimi due anni sono stati magici ho partecipato al Campionato italiano di TTR (Twin Tip Race) e a quello Europeo, (che si è svolto proprio presso il mio circolo)è stato fantastico. Quelle di TTR sono gare di velocità dove tecnica, tattica e resistenza sono fondamentali. Inoltre il TTR è stata scelta come disciplina ai giochi olimpici giovanili del 2018 di Buenos Aires. Adesso, con il team italiano di Kite Surf, sono in Brasile, più esattamente in Amazzonia, in un paese davvero piccolo e molto caratteristico che si chiama Barra Grande. Sono molto orgogliosa di rappresentare la mia nazione!”

L’attesa della gara più difficile

Proprio in queste ore Sveva è chiamata ad affrontare la sua competizione sportiva più difficile. Siamo convinti che saprà rappresentare questa terra al meglio e raggiungere importanti traguardi.