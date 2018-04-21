Si sono aperti a Torino i Campionati Italiani Indoor di tuffi, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Una giornata che ha visto mettersi in luce due dei grandi protagonisti di questa rassegna nazionale, Giovanni Tocci e Francesco Porco.

I due calabresi conquistano rispettivamente il primo e il terzo posto in graduatoria nella gara del metro maschile.

Tocci, bronzo mondiale in carica, è stato l’unico a sfondare il muro dei 400 punti (417.85). Una gara, però, condizionato dai soli 49.50 nel doppio e mezzo rovesciato raggruppato, dove ha subito anche una penalità da parte dei giudici. Ottimo invece il triplo e mezzo avanti raggruppato con cui ha totalizzato 80 punti netti.

Il terzo posto è andato invece al rendese Francesco Porco (Fiamme Oro Roma) con 355.15 punti.

“Sono contento per il titolo e perché ho buone sensazioni nonostante sia solo l’inizio della stagione – ha dichiarato il vincitore -, questo mi fa ben sperare in vista delle prossime gare internazionali, in particolare gli Europei (Edimburgo, 6-12 agosto)”.

Fonte: Oasport