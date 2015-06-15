La Calabria impasta e stende la pizza più lunga del mondo

Circa 70 mila persone e pizzaioli da tutta la regione hanno steso lungo le strade di Rende una pizza di 1.299 metri, certificata da notaio, avvocato e geometra

Guinness dei primati in Calabria, a Rende (provincia di Cosenza) dove viene realizzata la pizza più lunga del mondo, che supera il record detenuto dalla Spagna di 1.141 metri.

Una calorosa partecipazione di circa 70 mila persone, tra cui pizzaioli provenienti da tutta la regione Calabria, che con impegno e precisione sono riusciti a creare una pizza di 1.299 metri, stesa lungo le strade della città, sotto gli attenti occhi di notaio, avvocato e geometra che hanno certificato il raggiungimento della misura richiesta.

Fantastico il lavoro instancabile ed inarrestabile dei numerosissimi pizzaioli, i quali tra contrattempi e difficoltà non hanno perso le speranze e sono stati gratificati dall’applauso finale di decine di migliaia di persone.

Un intero paese dunque, si è mobilitato per conquistare il primato, riuscendo così a centrare il proprio obiettivo. Straordinaria infatti la partecipazione della gente, di cittadini, di giovani e tantissimi bambini, che hanno permesso a Rende di entrare nel Guinness World Record, a dimostrazione che, quando la Calabria è unita ottiene risultati incredibili.