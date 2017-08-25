La Calabria con Italico protagonista contro lo spreco alimentare
Da Cerchiara parte il tour mondiale del progetto Italico con chef stellati: dibattito e cooking show con lo street food calabrese contro lo spreco alimentare
25 Agosto 2017 - 08:54 | di Vincenzo Comi
Parte proprio dalla Calabria, Cerchiara di Cosenza, la prima tappa di un grande tour mondiale che vede protagonista il famosissimo concetto Italico ormai sempre più impegnato sul versante sociale.
I maestri stellati Pierre Koffmann, chef francese protagonista nel Regno Unito, Francesco Mazzei (Londra), Alfred Prasá (India), Valerio Mazzei ( Arabia Saudita) e Gaetano Vincenzi (Italia), affascinati dai valori trasmessi dal progetto ITALICO hanno dato vita a “UNITI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ” con un vero e proprio dibattito sulla cucina senza spreco affiancata da un bellissimo cooking show eseguito dagli chef e dai prodotti tipici protagonisti dello street food calabrese.
Continua quindi l’opera di valorizzazione delle eccellenze della penisola di cui Italico si fa ormai portavoce e severo è proprio simbolo identificante d’italianità.
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