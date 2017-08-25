Parte proprio dalla Calabria, Cerchiara di Cosenza, la prima tappa di un grande tour mondiale che vede protagonista il famosissimo concetto Italico ormai sempre più impegnato sul versante sociale.

I maestri stellati Pierre Koffmann, chef francese protagonista nel Regno Unito, Francesco Mazzei (Londra), Alfred Prasá (India), Valerio Mazzei ( Arabia Saudita) e Gaetano Vincenzi (Italia), affascinati dai valori trasmessi dal progetto ITALICO hanno dato vita a “UNITI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE ” con un vero e proprio dibattito sulla cucina senza spreco affiancata da un bellissimo cooking show eseguito dagli chef e dai prodotti tipici protagonisti dello street food calabrese.

Continua quindi l’opera di valorizzazione delle eccellenze della penisola di cui Italico si fa ormai portavoce e severo è proprio simbolo identificante d’italianità.