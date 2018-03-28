Potere, denaro e corruzione ancora una volta protagonisti del piccolo schermo. Arriva in prima serata su Sky Atlantic HD la serie televisiva “Trust” del pluripremiato regista Danny Boyle.

I riflettori si accendono ancora una volta sulla Calabria che ha ospitato i protagonisti della serie tv che racconterà al mondo il rapimento di John Paul Getty III.

Quella del piccolo comune calabrese di Orsomarso è una cornice adatta a racchiudere le immagini suggestive di un film, ma anche a rappresentare un sogno. Stradine strette e tortuose che sembrano appartenere ad un’altra epoca, splendidi scorci custoditi nella valle del fiume Argentino e un paesaggio incontaminato, sono probabilmente le peculiarità che hanno convinto Boyle a scegliere la Calabria come protagonista di alcune puntate della sua nuova serie televisiva.

“Trust” andrà in onda da mercoledì 28 marzo 2018 ed è proprio il Sindaco del piccolo comune ad esprimere grande soddisfazione: «È un modo innovativo di attrarre un turismo nuovo e sostenibile».

Un turismo di cui la Calabria ha estremamente bisogno. E quale modo migliore per farsi conoscere se non attraverso immagini che parlano da sé?

«Sono davvero emozionato di sapere e immaginare i luoghi di Orsomarso osservati e apprezzati da milioni di spettatori in tutto il mondo – ha dichiarato entusiasta il primo cittadino del piccolo centro posto nell’Alto Tirreno cosentino, Antonio De Caprio – attraversati da un cast di attori di caratura internazionale come Donald Sutherland, Hilary Swank, Brendan Fraser, o dal bravissimo e amato attore italiano Luca Marinelli. Presto, peraltro, la serie sarà mandata in onda sui principali canali televisivi di Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Austria, dove risiedono molti calabresi e tante persone di quelle nazioni innamorate del Sud Italia. Tutti potenziali turisti che potranno far visita ai luoghi immortalati nelle riprese di questa importante serie televisiva. La nostra politica di marketing territoriale e di promozione di un’area come quella del Parco Nazionale del Pollino e del Tirreno cosentino – conclude il sindaco di Orsomarso -, rappresentano il modo migliore per attrarre un turismo nuovo e sostenibile, utile a produrre un’economia dello sviluppo che deve restituire ai nostri luoghi la dignità e l’importanza di un tempo».