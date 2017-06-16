La Calabria partecipa al Festival del Social Housing

Dal 13 al 21 giugno ad Amsterdam si terrà il Festival Internazionale del Social Housing che prevede una serie di eventi, mostre ed incontri dei quali anche la Calabria sarà protagonista.

Tra i quesiti da affrontare ed a cui rispondere, centrale sarà la questione edilizia: essa può diventare strumento per risolvere i problemi sociali in vista della rapida urbanizzazione, del cambiamento degli stili di vita, della globalizzazione, della migrazione e del clima?

Nel corso dell’evento Ishf sarà presentato il nuovo bando regionale sul Social Housing ormai prossimo alla pubblicazione, e che tra le tante proposte innovative riguarda il consumo zero di territorio, la promozione della sostenibilità ambientale degli interventi e la valorizzazione degli aspetti sociali dei progetti di recupero. La Calabria è stata selezionata per la presentazione del proprio bando, sarà inoltre presentato il fondo Investimenti per l’abitare di cui ancora non è in possesso.