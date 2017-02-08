City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La Calabria protagonista al ‘TourismA’ a Firenze

Sabato 18 febbraio a Firenze incontro sui musei, i parchi archeologici e i complessi monumentali del Polo Museale della Calabria

08 Febbraio 2017 - 14:37 | di Federica Geria

Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia

Sabato 18 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, la Calabria sarà protagonista al TourismA – Salone internazionale dell’archeologica, che si terrà a Firenze – Palazzo dei Congressi, con un incontro sul tema PARLIAMO DELLA CALABRIA Musei, parchi archeologici e complessi monumentali del Polo Museale della Calabria.

All’iniziativa, coordinata da Angela Acordon direttore del Polo Museale della Calabria, e curata dai direttori dei musei, interverranno: Rossella Agostino, direttore dei musei archeologici nazionale di Locri e dell’antica Kaulon; Vincenzo Ammendolia, direttore della Chiesa di san Francesco d’Assisi a Gerace, di Le Castella – Isola Capo Rizzuto e della Cattolica di Stilo; Gregorio Aversa, direttore dei musei archeologici nazionali di Crotone, di Capo Colonna e di Scolacium e Adele Bonofiglio, direttore dei musei archeologici nazionali della Sibaritide e di Vibo Valentia.

La partecipazione alla prestigiosa assise fiorentina darà la possibilità di evidenziare i tanti Beni che caratterizzano la nostra Regione.

Gli studenti del liceo Rechichi di Polistena in visita a Expo 2015 a Milano

????????????????????????????????????

Immagine della Marcia della Pace di Armo, frazione di Reggio Calabria, organizzata con Attendiamoci Onlus

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Firenze Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?