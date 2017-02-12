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La Calabria protagonista al ‘TourismA’

Sabato 18 febbraio a Firenze un incontro dedicato a musei, parchi archeologici e complessi monumentali del Polo Museale della Calabria

12 Febbraio 2017 - 12:48 | di Redazione

TourismA a Firenze: la Calabria con musei e parchi archeologici del Polo Museale

Sabato 18 febbraio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, la Calabria sarà protagonista al
TourismASalone internazionale dell’archeologia, che si terrà a Firenze – Palazzo dei Congressi, con un incontro sul tema PARLIAMO DELLA CALABRIA Musei, parchi archeologici e complessi monumentali del Polo Museale della Calabria.

All’iniziativa, coordinata da Angela Acordon direttore del Polo Museale della Calabria, e curata dai direttori dei musei, interverranno: Rossella Agostino, direttore dei musei archeologici nazionale di Locri e dell’antica Kaulon; Vincenzo Ammendolia, direttore della Chiesa di san Francesco d’Assisi a Gerace, di Le Castella – Isola Capo Rizzuto e della Cattolica di Stilo; Gregorio Aversa, direttore dei musei archeologici nazionali di Crotone, di Capo Colonna e di Scolacium e Adele Bonofiglio, direttore dei musei archeologici nazionali della Sibaritide e di Vibo Valentia.

La partecipazione alla prestigiosa assise fiorentina darà la possibilità di evidenziare i tanti Beni che caratterizzano la nostra Regione.

TourismA
Salone internazionale dell’archeologia
PARLIAMO DELLA CALABRIA
Musei, parchi archeologici e complessi monumentali del Polo Museale della Calabria
Firenze – Palazzo dei Congressi
Sabato 18 febbraio 2017 – ore 9.00/13.00

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