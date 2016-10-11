La Calabria protagonista con due consorzi vinicoli nel manuale ‘Slow Wine’

La Calabria, regione da sempre divisa al suo interno, entra con due Chiocciole nella nuova “Slow Wine. Storie di vita, vigne, vini in Italia”, pubblicata da Slow Food Editore, dimostrandosi più unita che mai grazie alla grande coesione tra i produttori.

I due consorzi calabresi premiati

Complici due realtà pressoché neonate: il primo è il Consorzio di tutela del vino Cirò e Melissa, che raggruppa 46 aziende e chiama a raccolta la nuova generazione di vigneron, creatori di poche migliaia di bottiglie l’anno ma abbastanza intraprendenti da entrare nel consiglio direttivo dell’associazione; il secondo è il Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza con 27 cantine che producono complessivamente 500 mila bottiglie di magliocco.

Accanto, i produttori più particolari, come quelli che coltivano il Palizzi sui terrazzamenti, quelli che fanno appassire i grappoli di greco bianco, o ancora quelli che resistono in aree difficoltose e valorizzano vitigni perduti per preservare la biodiversità.

Slow Wine è un manuale imperdibile per esperti ed estimatori del mondo del vino, un vero e proprio faro nell’enologia moderna.

Le novità dell’edizione

Numerose le novità che animano la nuova edizione: «La più rilevante riguarda l’assegnazione dei due principali riconoscimenti della guida, ovvero le Chiocciole e i Vini Slow. Una delle condizioni per ottenerli è, infatti, l’abbandono dei diserbanti chimici in vigna: abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di mettere paletti ancora più restrittivi per tutelare maggiormente il territorio e chi ci lavora», raccontano Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni, curatori della guida. I confini rappresentano invece la seconda novità: «abbiamo aperto le pagine alle cantine slovene, separate dal continuum friulano solo dal corso della storia». Ultimi ma non meno importanti, sono annoverati in guida anche i 100 locali in cui bere Slow, per sensibilizzare al consumo intelligente in enoteca e al ristorante.

Ecco tutti i riconoscimenti ottenuti dalle cantine calabresi:

2 Chiocciole

‘A Vita – Cirò Marina (Kr)

Sergio Arcuri – Cirò Marina (Kr)

2 Monete

Ceraudo – Strongoli (Kr)

Librandi – Cirò Marina (Kr)

Slow Wine. Storie di vita, vigne, vini in Italia

Curatori: Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni

Pagine: 1120 Prezzo: € 24

Collana: Guide Slow

I numeri

1.943 cantine

193 Chiocciole

169 Bottiglie

118 Monete

24.000 vini degustati

265 Vini Slow

157 Grandi Vini

238 Vini Quotidiani

502 cantine che offrono la possibilità di ospitalità e ristoro

La guida è presentata sabato 15 ottobre alle 10.30 al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme durante la conferenza Il futuro del mercato internazionale del vino. Stati Uniti, Francia ed Estremo Oriente raccontati dai grandi buyer.