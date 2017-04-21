La Calabria ritorna in azzurro. Cardone con la Nazionale under 14

Grandissima notizia per il movimento giovanile calabrese.

Ritorno in azzurro per i giovani della regione e convocazione per il Raduno di Avviamento Tecnico Federale Centro/Sud della selezione Under 14 Maschile per Domenico Gregorio Cardone atleta tesserato con la Lumaka Reggio Calabria.

Mimmo Cardone, atleta dinamico che si è messo in evidenza all’ultimo Trofeo delle Regioni in quel di Roseto degli Abruzzi parteciperà al raduno in programma dal quattro al sette di Maggio 2017 in compagnia degli atleti in arrivo da Abruzzo, Basilicata,Campania,Marche,Molise,Puglia,Sardegna,Sicilia,Toscana ed Umbria.

Una bella gratificazione per l’atleta nativo di Bagnara Calabria che ha mostrato miglioramenti e voglia di fare nell’ultima uscita nazionale in compagnia dei Coach Chiarella e Desumma.

Tra i 2003, è stato convocato come “Giocatore a disposizione”, il bravo atleta giallo-rosso in forza alla Pallacanestro Catanzaro Matteo Spanò protagonista insieme a Cardone dell’esperienza in Abruzzo.

Il Responsabile del Settore Squadre Nazionali Andrea Capobianco ed il Coach Antonio Bocchino si avvarranno della collaborazione del giovane allenatore calabrese Michele Fonte, capitano dell’Ymca Siderno in Serie C Silver e giovane fondamentale per la crescita del basket sulla riviera ionica.