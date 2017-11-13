La Regione Calabria sarà a FICO (Eataly), la prima Fabbrica Italiana Contadina che avrà inizio il 15 novembre prossimo a Bologna, in cui presenterà i prodotti tipici della nostra terra.

È un’importante presenza al “più grande parco agricolo del mondo” che rientra in una strategia più ampia, volta a rilanciare in Italia e all’estero il brand Calabria, legato ai prodotti dell’enogastronomia regionale e ad un territorio tutto da scoprire.

L’intento della Regione Calabria è quello di utilizzare questa vetrina per permettere al mercato di conoscere da vicino ed apprezzare quanto la nostra terra è in grado di produrre ed entrare a far parte di questo nuovo spazio dedicato a tutto ciò che il “made in Italy” riesce a portare in tavola.

Cos’è FICO?

Si tratta del più grande parco agroalimentare del mondo. Sorge a Bologna, su 10 ettari e racchiude tutta la biodiversità italiana. All’interno della Fabbrica Italiana Contadina sorgono 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar. Si possono visitare 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di agroalimentari.

Inoltre è possibile partecipare ad oltre 100 tra corsi, percorsi ed eventi educativi per grandi e piccini.

Insomma un’opportunità che la Regione Calabria ha ritenuto valida per le aziende nostrane che intendono inserirsi in un mercato più ampio e innovativo, con l’opportunità di essere selezionati per farne parte nel lungo periodo.

PER MAGGIORI INFO

www.regione.calabria.it (link alla manifestazione di interesse)

https://www.eatalyworld.it/it/