La Calabria a “The Star of Europe 2017”

Anche questa volta grande soddisfazione per la conosciutissima crotonese Paola Emanuele, presentatrice e Patron Regionale della Calabria del concorso “Ragazza Cinema Ok” . A Caserta si è svolta negli studi televisivi “Italia Mia” la finalissima europea del concorso di bellezza ” The star of Europe 2017″ , Patron e Regista Massimo Civale. Concorso giunto alla 16′ edizione. Alla kermesse hanno partecipato 22 Miss da tutta Europa e 2 ragazze provenienti dal sud Africa. La finale è stata condotta da Erennio De Vita.

Paola Emanuele in qualità di patron ha rappresentato la Calabria con 3 bellissime ragazze: Paola Donato da Tiriolo, Denyse Chiarella di Crotone e Mariagrazia Vetere di Papanice. Le bellezze calabresi, guidate da Paola Emanuele, si sono distinte anche in quest’occasione, conquistando: Paola Donato la fascia di “The star of Europe Teenager”‘ , Denyse Chiarella quella di “The star of Europe Cinema” e Mariagrazia Vetere ” The star of Europe Mamma”. Grandi personaggi del cinema e dello spettacolo hanno contribuito al successo di questa 16’ edizione. Il famoso Fotografo dei Vip Roberto Minini, il regista Nando Di Maio, le danzatrici del ventre della scuola di Eliana Sommella e molti altri. Il tutto si è svolto con la supervisione del Regista e Patron Massimo Civale e la collaborazione di M.Rollo.