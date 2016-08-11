L’ ètoile Svetlana Zakharova in Calabria con ‘Pas de Deux for Toes and Fingers’

Sabato 13 agosto alle 22 la étoile russa e il violinista Vadim Repin sono protagonisti di un galà tra danza e musica al Parco Scolacium

Dopo la grande musica jazz dai ritmi partenopei di Stefano Bollani e Il sound piu’ cameristico di John Abercrombie sul palco di Armonied’ArteFestival ritorna la danza.

Zakharova e Repin nello spettacolo del 13 agosto

Sabato 13 agosto alle ore 22,00 andrà in scena “Pas de Deux for Toes and Fingers”, nuovo allestimento del Festival ed esclusiva, imperdibile spettacolo compreso nel Focus Rosso pensato proprio per collocare un luogo di Storia e Cultura come il Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia ed il suo festival nel contesto internazionale. Sono infatti in arrivo l’ormai leggendaria Svetlana zakharova, étoile russa contesa dai teatri più importanti del mondo, e Vadim Repin, il più grande violinista vivente, che daranno vita ad uno spettacolo all’insegna della contaminazioni delle arti, un suggestivo galà, ideato e interpretato dalla coppia di artisti, con un linguaggio classico e moderno, dove suono e movimento favoriscono un simbolico dialogo tra le genti tutto fatto di interculturalità ed, evidentemente, di pacificazione.

Svetlana Zakharova sarà affiancata sul palco da Vyacheslav Lopatin, primo ballerino del Bolshoi di Mosca, da Vladimir Varnava, ballerino e coreografo del Teatro Merinski di San Pietroburgo, da Dmitry Zagrebin, primo ballerino del San Francisco Ballet e del Stanislavsky Ballet di Mosca, coreografo eclettico, già componente del Bejart Ballet e attualmente direttore artistico dello Shanghai Ballet; dunque artisti di prima grandezza che con la ballerina ucraina potenzieranno l’intento di un incontro tra le storiche tradizioni europee rappresentate proprio dalle istituzioni teatrali più importanti degli ultimi secoli e dalle stelle del panorama internazionale.

La musica eseguita dal vivo

In tal senso anche la musica (Mozart, Mendelssohn, Albinoni, Bach e Saint-Saens) sarà eseguita dal vivo dall’Orchestra da Camera del San Carlo di Napoli, teatro che rappresenta la storia stessa della musica europea e oggi ancora tra i più prestigiosi; per l’occasione diretta da Anton Barakovskij, primo violino della Bayerischer Rundfunk Orchestra di Monaco.

E a proposito di antiche memorie magno greche, come fu per Apollo e la sua musa Tersicore, così, i due talenti daranno vita ad uno spettacolo profondamente unico e coinvolgente, in cui la partitura musicale consentirà una sperimentazione intima e spettacolare insieme, che andrà oltre la plasticità classica dei movimenti; qui la ballerina classica per antonomasia interpreterà, infatti, anche brani di nuovi coreografi e la performance si preannuncia già indimenticabile!

Come acquistare i biglietti

I biglietti dello spettacolo potranno essere acquistati presso la biglietteria del Parco Scolacium, dalle ore 16 alle 19, e online sul sito www.armoniedarte.com. Per maggiori informazioni potrà essere contattata la segreteria al numero di telefono 366.4362321.