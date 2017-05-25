La Camera dei Deputati riceve la Saint Michel

Rientra a Gioia Tauro dopo un’entusiasmante viaggio nella Capitale la Saint Michel guidata dal proprio presidente Don Gaudioso Mercuri.

Il gruppo formato da Giocatori, allenatori dirigenti e membri dello staff oltre che dal proprio Presidente è arrivato a Roma il 16 Maggio scorso per assistere all’udienza del Santo padre di mercoledì 17, successivamente ha incontrato il Card. Comastri il quale sulla scia del primo incontro avvenuto lo scorso anno, ha nuovamente impartito una magistrale lezione di catechesi per poi procedere al rappresentativo dono della Maglia da gioco autografata da tutti i presenti, l’incontro si è concluso poi con la privilegiata visita presso la Basilica di S. Pietro.

La visita a Montecitorio

Oltre a questo importantissimo momento vissuto dalla Saint Michel, nella giornata precedente subito dopo l’arrivo a Roma il gruppo si è recato presso la sede della Camera dei deputati presso palazzo Montecitorio, una delle principali sedi della democrazia italiana.

Il gruppo, accolto e accompagnato da una guida, ha avuto l’opportunità di assistere nell’Aula, che è il cuore di questo edificio, ad una seduta plenaria in corso proprio in quel pomeriggio, avendo modo di vedere e capire come viene gestito il sistema legislativo che regola la vita della nostra società.

La visita ha dato modo di conoscere anche la storia di Palazzo Montecitorio, che presenta un notevole valore storico e culturale. In esso, ogni ambiente racconta il percorso storico delle nostre Istituzioni rappresentative e del loro processo di affermazione nella vita nazionale.

Sport, fede, giustizia e legalità

La visita ha disegnato per i rappresentanti della Saint Michel un ulteriore arricchimento culturale oltre che dal punto di vista storico- artistico, per un rafforzamento nel percorso che il progetto della stessa squadra ha alle proprie basi e cioè il connubio tra sport e fede – giustizia e legalità.

Un viaggio caratterizzato quindi dai molteplici obbiettivi quello vissuto dalla Saint Michel che di anno in anno dimostra ancora una volta la propria perseveranza nella ricerca dei sani principi e degli alti valori umani che vanno ben oltre lo sport, ma allo stesso tempo partono dal mondo del calcio per veicolare un messaggio costruttivo che vuole fare da guida verso le nuove generazioni.