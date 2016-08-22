La cantante calabrese Anna Guerra in finale nel festival di Castrocaro

La giovane artista di Catanzaro ha superato la semifinale di Lamezia Terme e canterà in prima serata su Rai Uno, con in palio le selezioni per Sanremo Nuove Proposte

La cantante calabrese Anna Guerra è approdata alla finale del festival di Castrocaro che sarà trasmessa su Rai Uno in prima serata ore 21:30 il prossimo 27 agosto. Un traguardo importante per la giovane artista di Catanzaro che ha superato la semifinale svoltasi nei giorni scorsi a Lamezia Terme sulla scia del successo raccolto nella scorsa edizione di “Uno su mille”, il talent show televisivo calabrese condotto da Deborah Felli.

La cantante 26enne , laureata in fisioterapia, si era distinta per la sua potenza vocale e la qualità interpretativa guadagnandosi l’occasione di potersi far conoscere anche oltre i confini regionali. Anna è riuscita, quindi, a sbaragliare la concorrenza degli altri partecipanti provenienti da tutta Italia conquistando la giuria con le sue rivisitazioni di “Almeno tu nell’universo” e “Adagio”.

Tra le opportunità messe a disposizione dei finalisti, oltre all’accesso alle Selezioni per l’area Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017, ci sarà la possibilità di aprire alcuni dei concerti live proprio degli Stadio (celebre gruppo che sarà presente alla finale in programma il 27 agosto), impegnati fino all’autunno con il tour Miss Nostalgia (dal titolo dell’ultimo album), che tocca oltre 30 città italiane.

Anna Guerra si prepara dunque ad approdare sulla prima serata di Rai Uno nella finale di uno dei festival canori italiani più importanti e di prestigio. Sul palco di Castrocaro proporrà un nuovo inedito che si spera possa rappresentare il trampolino per nuovi importanti successi. La Calabria senza dubbio tiferà per una sua vittoria.