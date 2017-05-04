‘La Cantina dei 100 Gusti’, un’esplosione di sapori dal 1988

Dal 1988 una pizzeria del centro con forno a legna rotante, oggi anche pinsa romana, carne e pesce alla griglia, birre artigianali e banchetti su misura

Sono poche le attività storiche della nostra città che, nonostante gli anni di crisi ed il mercato in continua trasformazione, resistono ad ogni cambiamento dimostrando una incredibile capacità di rinnovamento e voglia di rimettersi sempre in gioco.

Se si pensa al mondo della ristorazione, ed in particolare al ‘mondo della pizza’ non si può non pensare alla storica pizzeria “100 gusti”.

La storia: dal 1988 il forno a legna rotante

Era l’aprile del 1988 quando nasceva, in pieno centro cittadino, uno dei primi forni a legna rotante con servizio a domicilio a Reggio Calabria.

Un servizio, veloce ed efficiente che, accompagnato dal sorriso della famiglia “Mercurio”, ha conquistato il pubblico reggino e non solo.

Il menù: antipasti, primi e griglieria

“100 gusti”, dal 2010 declinato in “La Cantina dei 100 Gusti” è un locale caldo ed accogliente, in cui si nasconde una cucina semplice, tradizionale e genuina pronta ad offrire ricchi antipasti, gustosi primi piatti e una sfiziosa griglieria.

Non solo la classica specialità, ormai conosciutissima della Pinsa Romana quindi, con il suo mix di tre farine con 72 ore di lievitazione, ma anche prelibati piatti di carne o pesce. Tra le specialità la tagliata di Chianina su letto di rucola e grana o funghi porcini.

Il tutto accompagnato da un’ottima selezione di birre alla spina prive di anidride carbonica, ottime birre artigianali come la Baladin e una ricca bottiglieria di vini locali e nazionali.

Da oltre 25 anni “La Cantina dei 100 Gusti” prepara dunque una straordinaria pizza cotta nel forno a legna e ottimi piatti di carne e di pesce seguendo le peculiarità della griglieria, nel pieno rispetto della tradizione gastronomica, della qualità, e della stagionalità delle materie prime.

Un’accogliente locale tipicamente calabrese disponibile per banchetti ed eventi di ogni genere, con menù personalizzati.

Che aspetti! Prenota qui la tua serata tipica!

Contatti

Tel. 0965892991

Cel. 335.354393

E-Mail: pizzeria100gusti@libero.it