All'incontro dell'AiParc alla Biblioteca De Nava operatrici, educatrici e psicologa hanno parlato di violenza contro le donne e di denunce in aumento

Ancora un altro incontro organizzato dall’AIParc alla Biblioteca de Nava, per parlare di donne contro la violenza, in un incontro dal titolo “La casa delle Donne, un sentiero verso la luce”. La pres. territoriale dell’associazione dott. Renata Melissari Poeta ha ringraziato per la presenza e il sostegno le donne del CIF -storica associazione reggina con più di settant’anni di lavoro all’attivo sul territorio nazionale e nel reggino, organizzazione che ha fatto tantissimo per migliorare la condizione della donna, e soprattutto della famiglia con l’istituzione di asili, dopo scuola, delle colonie estive.

Gli interventi delle operatrici e della psicologa

Ha sottolineato, inoltre, l’importanza di essere consapevoli della condizione femminile e da qui, la necessità di puntare la lente sulla nostra realtà. I due interventi che sono seguiti di Denise Ensignia – Responsabile della struttura e di Antonella Brancati – Educatrice, con grande efficacia hanno fotografato l’evoluzione del fenomeno fino a oggi, evidenziando una maggiore consapevolezza da parte delle donne attorno al tema della violenza e la maggiore propensione alla denuncia, visto che sono aumentate anche sul territorio reggino il numero delle denunce. La psicologa Gea De Tommasi ha poi analizzato l’aspetto più intimo e profondo delle donne che hanno subito violenza, focalizzando l’attenzione sui diversi livelli di intervento.

L’argomento trattato ha sollecitato diversi e importanti interventi spontanei, come quello della rappresentante della Casa del Sole che ha sottolineato lo stato di fragilità di una donna abusata, anche vittima di dipendenza da droghe; e l’intervento della dott. Rosato che ha sottolineato l’importanza del sostegno alla vittima.

Un pomeriggio di solidarietà e di consapevolezza per tutti gli intervenuti che hanno trovato un confronto aperto e sensibile.