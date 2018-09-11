Nella giornata di ieri, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud, il presidente della Reggina, Mimmo Praticò, aveva parlato di alcune delle trattative che hanno animato il mercato estivo della Serie C. Fra i nomi menzionati dal numero uno di via Petrara (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA) vi è anche quello di Antonio Floro Flores, neo acquisto della Casertana di patron Giuseppe D’Agostino. A cui, l’intervento del collega calabrese, non è proprio piaciuto.

La nota della Casertana sul sito del club

Tramite una nota apparsa sul sito dei falchetti, D’Agostino s’è scagliato, pur senza far nomi, contro chi commenta le operazioni altrui: impossibile, vista la tempistica, non pensare che uno dei bersagli possa essere proprio Praticò, oltre a Raffaele Rubino, DS del Trapani, che aveva parimenti parlato della dispendiosa campagna acquisti dei rossoblù. Queste le dichiarazioni dell’imprenditore campano: “Siamo molto seccati da quanto letto in giro. Mi stupisce come qualche collega presidente si arroghi il diritto di fare i conti della serva guardando in casa altrui. Ho letto addirittura di chi ha provato a tracciare un bilancio relativo all’operazione Floro Flores. Non penso siano problemi loro. Sono anni che, in questo campionato, società spendono dieci volte di più di quanto spenderemo noi quest’anno. Ma nessuno ha mai proferito parola o criticato l’operato di tali club. Ora perché farlo con la Casertana? Diamo fastidio?

Ho letto inoltre che investire tutti questi soldi non significhi per forza vincere. Beh, chiaro che poi la parola passi al campo. Ma noi è proprio lì in mezzo che vogliamo provare a centrare il nostro obiettivo. Non certo come abbiamo visto fare in casa loro, dove siamo stati accolti con grande scortesia, aggrediti e offesi, per poi vestire all’esterno di un falso perbenismo. Noi non siamo così! Amiamo fare calcio con passione, senso di appartenenza, ma soprattutto ambizione. E se abbiamo deciso di alzare l’asticella, l’abbiamo fatto contando soltanto sulle nostre forze e facendo enormi sacrifici. Penso di aver assistito ad una clamorosa ed imbarazzante caduta di stile”.