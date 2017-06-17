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Dopo la Champions League, Taormina. Zidane in vacanza nella Perla dello Ionio

Dopo la finale di Champions League l'allenatore del Real Madrid ha scelto la Perla dello Ionio: shopping serale e passeggiata sul corso Umberto

17 Giugno 2017 - 19:36 | di Pasquale Romano

Bambara e Zidane a Taormina, 16 giugno 2017

Shopping serale di Zinedine Zidane a Taormina. L’allenatore del Real Madrid è stato in vacanza nella Perla dello Ionio e ha fatto anche una passeggiata sul corso Umberto, il “salotto buono” della città.

Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata, e tanti appassionati di calcio lo hanno avvicinato. Per lui anche i complimenti di molti tifosi della Juventus, nonostante l’amara serata di Cardiff per la finale di Champions League. Zidane ha visitato diversi negozi per curiosità e shopping. Compreso quello di una nota casa di moda e dell’amico antiquario, Antonio Lo Turco. Quest’ultimo aveva conosciuto il campione ad Ibiza in un ristorante di proprietà di comuni amici. Zidane è ospite di una rinomata struttura alberghiera e rimarrà ancora a Taormina per qualche giorno perché rimasto incantato delle bellezze del centro siciliano.

fonte: Ansa

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