La ‘Co.Danza.Re’ porta in scena al Cilea ‘L’isola che non c’è’

Danzatori abili e diversamente abili sul palco del Cilea per il saggio di fine anno della compagnia reggina, con ingresso gratuito

di Nicolino D’Ascoli – La compagnia di Danza reggina “Co.Danza.

Re”, progetto dell’Associazione Studio Arte che da anni lavora e si impegna nell’inclusione ed integrazione sociale dove persone abili e diversamente abili si incontrano e condividono il linguaggio comune del movimento, anche quest’anno al termine di una stagione artistica altamente proficua, organizza il saggio di fine anno.

Lo spettacolo si intitolerà “L’ISOLA CHE NON C’E’”, una stupenda avventura che certamente coinvolgerà il pubblico presente in sala e vedrà protagonisti tutti i ragazzi della “Co.Danza.

Re” che anche quest’anno hanno frequentato con passione e gioia il laboratorio di danza ed il laboratorio scenografico seguiti con dedizione dalla Presidente Francesca Attinà.

Per il terzo anno consecutivo si esibiranno anche le ragazze del progetto Danza in carrozzina, curato sempre dalla compagnia di danza reggina.

Il saggio andrà in scena lunedì 4 luglio alle ore 20.30 presso il Teatro comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria, con ingresso gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.