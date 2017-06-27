La “Co.Danza.Re” presenta il saggio finale “Lo spazio, il tempo: la vita”

Danzatori abili e diversamente abili sul palco del Cilea il 3 luglio per il saggio finale, con il progetto Danza in carrozzina

La compagnia di Danza reggina “Co.Danza.

Re”, progetto dell’Associazione Studio Arte che da anni lavora e si impegna nell’inclusione ed integrazione sociale dove persone abili e diversamente abili si incontrano e condividono il linguaggio comune del movimento, anche quest’anno al termine di una stagione artistica altamente proficua, organizza il saggio di fine anno.

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Lo spettacolo si intitolerà “LO SPAZIO, IL TEMPO: LA VITA”, una stupenda avventura che ripercorrerà i momenti più importanti, formativi ed indimenticabili della vita.

Andrà in scena un meraviglioso saggio che certamente coinvolgerà il pubblico presente in sala e vedrà protagonisti tutti i ragazzi della “Co.Danza.

Re” che anche quest’anno hanno frequentato con passione, dedizione e gioia il laboratorio di danza ed il laboratorio scenografico seguiti con amorevole professionalità dalla Presidente, nonché coreografa, Francesca Attinà.

Inoltre, per il quarto anno consecutivo si esibiranno con un pezzo strabiliante anche le ragazze del progetto Danza in carrozzina, ideato e curato sempre dalla compagnia di Danza reggina. Durante lo spettacolo ci saranno tante sorprese ed intermezzi dedicati esclusivamente ai ragazzi, che potranno raccontare le loro emozioni.

Il saggio andrà in scena lunedì 3 luglio alle ore 20.30 presso il Teatro comunale “F. Cilea” di Reggio Calabria, con ingresso gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.